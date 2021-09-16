ЦИК РТ: Будущее избирательной системы — за дистанционным электронным голосованием

Будущее избирательной системы за дистанционным электронным голосованием, однако традиционное голосование тоже никуда не денется. Об этом в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн заявил сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Это только дополнительная опция, возможность. Традиционное голосование никуда не уйдет. В основном ей пользуется молодежь. Весной в мае месяце Татарстан прошел тестирование, тренировку в области электронного голосования. Я уверен с большой долей вероятности, что в следующую избирательную кампанию мы обязательно применим дистанционное голосование», — пояснил спикер.

В Москве, например, за время заявочной кампании решение голосовать дистанционно приняли более 2,5 млн избирателей.

«Такое количество избирателей изъявили желание голосовать электронно в Москве. Это очень серьезный показатель, поэтому я считаю, что к этому вопросу надо подходить осознанно и эта возможность должна быть у избирателей Татарстана. И она обязательна будет», — заверил Кондратьев.

Про себя председатель Центральной избирательной комиссии РТ рассказал, что пользуется всеми digital-возможностями и поддерживает все форматы коммуникации: у него есть TikTok, он принимает участие в прямых эфирах. По мнению Кондратьева, такой формат взаимодействия с избирателями из молодежной аудитории гораздо удобнее и продуктивнее.