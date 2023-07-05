ЦИК: 19 партий из 27 уже выдвинули своих кандидатов на выборы разного уровня

На выборы различного уровня в России уже выдвинули кандидатов из 19 политических партий из 27, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она выразила уверенность, что их количество будет только расти. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комиссии также сообщила, что на выборы глав субъектов РФ выдвинулось 116 кандидатов в 21 регионе.

«Уже сейчас выдвинулось 106 кандидатов от 16 политических партий и 10 человек в порядке самовыдвижения», — уточнила Памфилова.

Начало регистрации кандидатов на выборы в четырех новых регионах РФ, по ее словам, начнется 24 июля и продлится до середины августа. Глава ЦИК также подчеркнула, что на выборы в заксобрания на данный момент выдвинуто 1 643 кандидата в 20 регионах.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму.