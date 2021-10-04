Центризбирком РФ намерен подавать суд на авторов фейков о выборах

Глава Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова заявила, что ведомство намерено подавать в суд на авторов, распространяющих заведомо ложные сведения о выборах, передает РИА Новости.

Памфилова отметила, что подобных исков будет немало.

«Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать и распространять заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем», — сказала она на заседании ЦИК 4 октября.

Глава ведомства обратила внимание, что возможные средства от выигранных дел в суде будут потрачены на благотворительность.

«Пусть платят штрафы, мы будем направлять их на благотворительность, дополнительный источник. Пусть за свою ложь хотя бы какую-то пользу приносят обществу», — подчеркнула Памфилова.