Центральный телеканал Узбекистана показал сюжет о филиале КФУ в Джизаке

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 68-летия Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, центральный телеканал этой страны показал сюжет, посвященный филиалу Казанского федерального университета в Джизаке.

Филиал КФУ в Джизаке был открыт в 2021 году. На сегодня он является одним из ведущих высших учебных заведений в Узбекистане, говорится в телесюжете.

Отмечается, что после того, как эту образовательную организацию посетил Шавкат Мирзиёев, в ней произошли существенные изменения. В частности, созданы дополнительные условия, чтобы обучение проходило на самом высоком уровне.

В Джизакском филиале КФУ обучаются студенты не только из Узбекистана, но и из других государств. Кроме того, более 50% преподавателей приехали из-за рубежа. В вузе имеются лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Студенты, получив знания на лекциях, могут применить их на практике.

Это первый зарубежный филиал Казанского федерального университета. Проект запустили при поддержке Президента Узбекистана. В его открытии принимал участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Филиал ведет подготовку специалистов в сферах машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, журналистики, лингвистики, медицинской биохимии, лечебного дела, фармации, стоматологии, а также занимается разработкой и реализацией проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных исследований.

Новость подготовлена при поддержке Генерального консульства Республики Узбекистан в Казани.