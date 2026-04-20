Центральный субботник в Казани пройдет 25 апреля в парке Урицкого

Центральный субботник в рамках санитарно-экологического двухмесячника состоится 25 апреля в парке имени Урицкого в Казани, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ. Место проведения выбрали жители республики в ходе голосования: более 200 человек предложили свои варианты парков, скверов и прибрежных зон.

В рамках субботника запланированы мастер-классы, концертная программа и горячая полевая кухня после плодотворной работы.

Участие в акции примут активисты молодежного экологического движения «Будет Чисто» в РТ, регионального отделения РГО в Татарстане, сотрудники Министерства экологии, представители крупных предприятий и организаций города.

Сбор участников — 25 апреля в 10:00 в парке имени Урицкого. Инвентарь для уборки выдадут на месте. Самые активные участники получат памятные подарки.

Принять участие в экологической акции смогут все желающие. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке. Регистрация продлится до 12:00 24 апреля.

Центральный субботник проводится Минэкологии РТ ежегодно в рамках санитарного двухмесячника и в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В прошлом году акция объединила более 300 человек в Березовой роще поселка Мирный, участники собрали 106 мешков мусора.