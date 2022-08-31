Наконец достроили: В Менделеевске 1 сентября откроется прошедший через заморозку стадион

Долгожданное открытие стадиона, рассчитанного на тысячу зрительских мест, состоится в Менделеевске 1 сентября. Строительство стадиона стартовало в 2019 году и позже было заморожено из-за отсутствия финансирования, однако объект все-таки завершили и сейчас готовят к церемонии открытия.

Стадион будет носить имя Дмитрия Менделеева – именно это название для стадиона выбрали сами жители в ходе голосования.

«Сейчас наносим последние штрихи. Уже завершена укладка асфальта подъездной дороги к стадиону, приводится в порядок административное здание. Объект получается очень красочным», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

По словам руководителя района Радмира Беляева, этот большой инфраструктурный объект был очень нужен городу. Ведь до сих пор в Менделеевске не было «сидячей» площадки для крупных мероприятий.

Спортивный объект будет носить имя Дмитрия Менделеева. За это название проголосовало большинство горожан.

Строительство стадиона стартовало в 2019 году и позже было заморожено из-за отсутствия финансирования.

По словам руководителя района Радмира Беляева, этот большой инфраструктурный объект был очень нужен городу, ведь до сих пор в Менделеевске не было «сидячей» площадки для крупных мероприятий.

В будущем здесь будут проводиться спортивные состязания, крупные праздники – к ппримеру, День Республики Татарстан или День города.