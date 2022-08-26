news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
26 августа 2022  04:18

Центральный музей железнодорожного транспорта России открыл выставку на вокзале Казань-1

news_top_970_100

На вокзале Казань-1 открылась выставка Центрального музея железнодорожного транспорта России. На ней представлены экспонаты, отражающие основные вехи развития Горьковской магистрали, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В рамках празднования 160-летия Горьковской железной дороги Центральный музей железнодорожного транспорта разработал выставку “Страницы истории Горьковской железной дороги”», – отметили в пресс-службе.

Помимо Казани выставка открылась на вокзалах Нижнего Новгорода, Мурома, Владимира и Кирова. С экспозицией можно ознакомиться до октября.

Материалы выставки также размещены на мультимедийном портале «Попутчик» в поездах дальнего следования и в информационно-развлекательных системах скоростных поездов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100