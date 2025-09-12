Центральный Банк понизил ключевую ставку до 17%

Фото: cbr.ru

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – с 18% до 17% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Регулятор отметил, что «устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год». При этом экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а в последние месяцы усилился рост кредитования.

По словам ЦБ, денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой в той мере, которая необходима для снижения инфляции к целевому уровню в 2026 году.

«Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», – говорится в сообщении регулятора.

Согласно прогнозу, инфляция в 2025 году составит 6,0–7,0%, а в 2026 году вернется к целевым 4%.