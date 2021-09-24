Центральный аппарат СК начал проверку по факту гибели главы управления по Пермскому краю

Центральный аппарат Следственного коммитета (СК) РФ проводит проверку по факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, заявила официальный представитель комитета Светлана Петренко, передает ТАСС.

«По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», – сообщила представитель.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев совершил самоубийство в своем доме.

По предварительным данным, гибель Сарапульцева не связана с его работой и с инцидентом, произошедшем в университете в Перми.