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Центральные мероприятия акции «Чистые леса» пройдут 18 мая около Казани
Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартует 22 апреля. Акция пройдет в 2 этапа – с 22 апреля по 22 июня и с 9 сентября по 9 ноября. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Лесной фонд республики будет очищен от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, запланированы работы по ремонту и обустройству аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесу. Центральные мероприятия акции „Чистые леса Татарстана“ будут проведены 18 мая. Площадки будут организованы под Казанью и в муниципальных районах», — сказал он.
Министр лесного хозяйства Татарстана пригласил жителей республики принять активное участие в природоохранной акции. Он напомнил, что в прошлом году из лесного фонда было вывезено 1,3 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 5,7 тыс. кубометров сухостоя и валежника. Также было отремонтировано более 550 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха людей в лесах.
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