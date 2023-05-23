Центральной площадкой празднования Дня молодежи в Казани станет экстрим-парк «УРАМ»

Казани главной площадкой проведения Дня молодежи 24 июня станет экстрим-парк «УРАМ». Общественное пространство примет ряд образовательных и спортивных событий, а завершится день праздничным концертом с выступлением хедлайнера, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Будем масштабно, интересно праздновать этот день по всей республике. Запланированные активности позволят молодым людям пообщаться, обменяться своими идеями. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах и городах республики. Сейчас коллеги в муниципалитетах готовятся и уже в ближайшее время начнут анонсировать программу. Фестиваль в Казани – это часть федеральной комплексной программы. Такие мероприятия пройдут еще в 13 городах страны — Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму, Красноярске, Москве, Ноябрьске, Владивостоке, Оренбурге, Калининграде и других», – отметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Впервые в истории праздник отметят на борту самолета, в тематическом поезде, на станции метро и на палубе теплохода. Участниками станут выдающиеся молодые профессионалы в различных отраслях — креативные индустрии, наука и наукоемкое производство, внутренний туризм, педагогика. Специальные форматы празднования Дня молодежи будут приурочены к Году педагога и наставника в России, а также Десятилетию науки и технологий.

В Казани фестиваль объединит площадки по восьми тематическим линиям: навстречу креативу, навстречу знаниям, навстречу спорту, навстречу добру, навстречу карьере, навстречу своему делу, навстречу новому, навстречу Родине. Вход на мероприятия для зрителей и участников свободный, по предварительной регистрации на сайте. Подробная программа в ближайшее время появится в группе во «ВКонтакте».

В течение всего дня в экстрим-парке «УРАМ» пройдут соревнования по экстремальным видам спорта, чемпионат РТ по стритболу, турнир по волейболу, танцевальный фестиваль, открытые спортивные тренировки. Впервые в экстрим-парке «УРАМ» пройдет мастер-класс по езде на мотоциклах и мотошоу. Также можно будет посмотреть выставку тюнингованных машин.

Для тех, кто захочет получить новые знания и прокачать свои навыки, предусмотрена образовательная программа от известной платформы, в рамках которой пройдут открытые лекции и мастер-классы. Также от проекта «Кадровый резерв» будет представлен проект «Развитие карьеры».

Любителям искусства будет предоставлена возможность погрузиться в выставку «Комплекс полноценности» и пообщаться с единомышленниками.

Кульминацией праздника станет музыкальная программа с выступлением молодых артистов и приглашенного хедлайнера. Принять участие в концертной программе могут все желающие, подав заявку на сайте фестиваля. Также объявлена заявочная кампания на ярмарку молодых предпринимателей «Маркет молодых». Отбор всех участников проходит на сайте.