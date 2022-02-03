Центральной площадкой гонки «Лыжня России» в Казани станет стадион «Локомотив» в Юдино

В Казани всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2022» пройдет 12 февраля на четырех площадках. Центральной станет стадион «Локомотив» в поселке Юдино, здесь будет дан основной старт соревнованиям. Желающие смогут принять участие в забегах на 2, 3, 5 и 10 км.

Заявки на участие в массовых забегах на 2 км будут приниматься с 7 по 11 февраля с 9.00 до 18.00 в пресс-центре Центрального стадиона (ул. Ташаяк, 2а). Здесь же до 10 февраля будут приниматься заявки на участие в забегах ГТО на 2, 3 и 5 км.

Заявиться для участия в забегах спортсменов на 5 и 10 км можно до 11 февраля по ссылке.

Выдача комплектов потенциальным участникам начнется 7 февраля на Центральном стадионе и продлится до 11 февраля включительно. Для получения стартового набора (номера и шапки) при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, а также справку о допуске от врача.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РТ, забеги также пройдут в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанка по ул. Гаврилова и в поселке Нагорный.

«Лыжня России» проводится 40 лет — с 1982 года. На сегодня это самое массовое спортивное мероприятие в стране, участниками которого могут стать не только спортсмены-профессионалы, но и любители.