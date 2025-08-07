Центральной площадкой Дня Казанского спорта станет экстрим-парк УРАМ

В экстрим-парке УРАМ 9 августа пройдет День Казанского спорта, который объединит площадки с 25 различными дисциплинами. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра профильного ведомства Ильдар Садриев.

«Запланированы обширные спортивная и развлекательная программы. Первые активности начнутся уже в 9:30 утра, а в полдень будет официальное открытие. Также праздники будут организованы в муниципальных районах. Всего по республике пройдут более 200 мероприятий», – рассказал он.

Праздник в Казани начнется с массовой зарядки. Далее гостей ждут многочисленные площадки, посвященные различным видам спорта. В том числе будет возможность сдать нормы ГТО.

«Потом будут проходить турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», по пляжному волейболу, сайклинг, семейные эстафеты и многое другое. В экстрим-парке УРАМ будут объединены 25 видов спорта», – добавил председатель Комитета физкультуры и спорта Исполкома Казани Линар Гарипов.

Также он анонсировал финал юношеского кубка Казани по футболу, который пройдет на стадионе «Трудовые резервы» в этот же день. Начнутся соревнования в 9:00.

В этом году праздник спорта будет приурочен к 100-летию ОГО ФСО «Динамо» в РТ, которое отметят в январе 2026 года.

«Я в прошлом году посетил День физкультурника в Казани. Мне очень нравится это мероприятие. Тогда я подумал, что было бы здорово, чтобы в этом году он был посвящен юбилею "Динамо" в Татарстане. Хотелось бы, чтобы все, кто любит спорт, увидели это своими глазами. Это непередаваемые чувства», – подчеркнул первый заместитель общества в Татарстане Салават Гайсин.