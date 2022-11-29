Центральная мечеть Менделеевска закупила халяльные продукты для мобилизованных земляков

Центральная мечеть Менделеевска приняла участие в закупке халяльных тушенок и газовых баллонов для мобилизованных солдат, которые находятся на танковом полигоне и в «Казань Экспо».

Глава района Радмир Беляев на аппаратном совещании поблагодарил мусульманское духовенство района во главе с имамом-мухтасибом Менделеевского района Иреком хазратом Нуриевым за помощь мобилизованным и их семьям. Помимо этого, Ирек хазрат передал денежные средства в фонд «Закят» ДУМ РТ.

Также приход в Ижевке вручил мобилизованным денежные средства, а в приходе деревни Бизяки прихожане вяжут теплые носки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске отменены новогодние корпоративы и праздничные салюты.