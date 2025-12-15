Центральная елка Казани откроется 23 декабря

Центральная новогодняя елка у центра семьи «Казан» откроется 23 декабря в 18:00. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполнительного комитета Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

«Центром притяжения гостей и жителей города, как и раньше, станет центр семьи «Казан», где уже завершается монтаж елки. Открытие площадки состоится 23 декабря в 18:00», – рассказал Абзалов.

Абзалов также рассказал о праздновании новогодней ночи в Казани. «Поздравления Президента России и Раиса Татарстана можно будет посмотреть на двух площадках: в парке Черное Озеро и у главной елки рядом с центром семьи «Казан». Празднования на площадках пройдут до двух часов первого января», – поделился он.

Он также отметил, что начиная с сегодняшнего дня и до окончания январских праздников по городу пройдет свыше 500 различных мероприятий с новогодней тематикой.

Жителей и гостей города ожидают ежедневные детские новогодние спектакли, кавер-группы, диджеи, казанские творческие коллективы и многое другое. Полную программу можно найти на сайте «Моя Казань»