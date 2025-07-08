Централизованные закупки в Татарстане сэкономили бюджету более 98 млн рублей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

За первые шесть месяцев 2025 года Государственный комитет РТ по закупкам провел 240 централизованных закупок на сумму более 2,4 млрд рублей. В результате проведенных торгов в первом полугодии удалось добиться сокращения бюджетных затрат на 4%, что эквивалентно 98,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшую долю процедур составили электронные аукционы – их было 220. Товары и услуги приобретались для региональных и муниципальных заказчиков согласно утвержденному перечню. В их числе – транспортные средства, бензин и дизельное топливо, бумага, бланочная продукция, компьютерная техника и организация питания.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам

Председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов назвал централизованные закупки действенным механизмом оптимизации расходов. По его словам, когда потребности разных ведомств и организаций объединяются, появляется возможность закупать крупные партии товаров по оптовым ценам, что существенно снижает финансовую нагрузку на бюджет.

При этом, подчеркнул Зиатдинов, крайне важно правильно формировать требования, грамотно подготавливать документацию и тщательно контролировать исполнение контрактов.

Также в первом полугодии Госкомитет провел 128 закупок на сумму 958,2 млн рублей в рамках ранее заключенных соглашений. Эти процедуры позволили достичь дополнительной экономии бюджетных средств – на уровне 10,8%.