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Экономика 12 октября 2026 15:41

Централизованные закупки сэкономили Татарстану 158 млн рублей

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За девять месяцев 2026 года централизованные закупки для государственных и муниципальных заказчиков Татарстана позволили сэкономить 158,3 млн рублей. Госкомитет республики по закупкам провел 391 такую процедуру на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей, сообщил председатель ведомства Марат Зиатдинов на еженедельном совещании.

Экономия составила 4,66% от начальной стоимости контрактов. Наибольшее снижение затрат зафиксировано при закупке компьютерной техники, сетевого оборудования и программного обеспечения – 36,6 млн рублей. Существенный эффект также достигнут при приобретении транспортных средств и оргтехники.

Максимальный процент экономии отмечен при закупке услуг страхования – 72,16%.

«Централизация закупок – это системное решение, которое обеспечивает единый порядок проведения процедур, снижает риски нарушений и повышает ответственность за конечный результат. Такой подход позволяет эффективно использовать бюджетные средства и формировать конкурентную среду», – отметил Марат Зиатдинов.

#госзакупки #экономия
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