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Централизованные закупки позволили сэкономить 6% средств из бюджета Татарстана
С января по октябрь 2024 года Госкомитет Татарстана по закупкам провел 605 централизованных закупок в формате открытых конкурсов, аукционов в электронной форме и запросов котировок. В результате было сэкономлено 6% бюджетных средств, заявил глава госкомитета Марат Зиатдинов.
По его словам, для заказчиков приобретались компьютеры, транспорт, изделия легкой промышленности, картриджи, оргтехника, сетевое оборудование и другие товары и услуги. Их общая стоимость составила почти 4 млрд рублей.
«Доказала свою эффективность практика централизованных закупок, — подчеркнул Зиатдинов. — Они открывают возможность для экономии бюджетных средств за счет больших объемов закупаемой продукции и стандартизации закупаемых товаров».
Кроме того, специалисты государственного комитета проводят обучение заказчиков. Так, на прошлой неделе его прошли представители Бавлинского и Нурлатского районов. 12 ноября на зональном семинаре еще 11 муниципалитетов проконсультируют по вопросам эффективного участия в закупках и практического применения закона о контрактной системе.
Фото: пресс-служба Государственного комитета Татарстана по закупкам
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