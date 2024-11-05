Централизованные закупки позволили сэкономить 6% средств из бюджета Татарстана

С января по октябрь 2024 года Госкомитет Татарстана по закупкам провел 605 централизованных закупок в формате открытых конкурсов, аукционов в электронной форме и запросов котировок. В результате было сэкономлено 6% бюджетных средств, заявил глава госкомитета Марат Зиатдинов.

По его словам, для заказчиков приобретались компьютеры, транспорт, изделия легкой промышленности, картриджи, оргтехника, сетевое оборудование и другие товары и услуги. Их общая стоимость составила почти 4 млрд рублей.

«Доказала свою эффективность практика централизованных закупок, — подчеркнул Зиатдинов. — Они открывают возможность для экономии бюджетных средств за счет больших объемов закупаемой продукции и стандартизации закупаемых товаров».

Кроме того, специалисты государственного комитета проводят обучение заказчиков. Так, на прошлой неделе его прошли представители Бавлинского и Нурлатского районов. 12 ноября на зональном семинаре еще 11 муниципалитетов проконсультируют по вопросам эффективного участия в закупках и практического применения закона о контрактной системе.

Фото: пресс-служба Государственного комитета Татарстана по закупкам