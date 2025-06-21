Централизованная модель продаж помогает НКНХ избегать кассовых разрывов

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В ходе общего собрания акционеров «Нижнекамскнефтехима» одним из миноритариев был поднят вопрос о росте дебиторской задолженности предприятия. Отчетность за 2024 год свидетельствует о росте до 62,1 млрд рублей. Генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов отметил, что рост показателя напрямую связан с рассрочкой при проведении продаж конечным покупателям, срок которой вырос из-за переориентации с европейского на азиатский рынок.

Продукция, которая ранее направлялась в Западную Европу (каучуки), была вынужденно переориентирована на рынки Азии. По сравнению с европейским направлением, длина транспортного плеча увеличилась в три раза. К этому добавились сложности в экспортной торговле, связанные с задержками платежей из-за санкционного давления: ограничения в финансовых системах, требования комплаенса в зарубежных банках, удлинение цепочек платежей из-за специфики трансграничных переводов.

Аналитики отмечают, что это может быть одной из причин, почему СИБУР централизовал продажу готовой продукции — этим нивелируется продолжительный временной лаг, который за счет головной компании сокращается в 2 раза. Если бы предприятие продавало продукцию напрямую переработчикам, в текущих условиях дебиторская задолженность могла составлять до полугода.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Централизация продаж в материнской компании позволяет НКНХ оптимизировать свои расходы. Так, к примеру, СИБУР берет на себя реализацию продукции конечным клиентам, а также оказывает ряд услуг в виде маркетинговой поддержки, технического сервиса, развития клиентских и отраслевых решений для повышения и развития спроса на продукцию предприятия», – отметил аналитик Леонид Хазанов.

В компании детализировали, что средняя отсрочка платежа составляет 60 дней, тогда как реальные платежи от конечных клиентов сам СИБУР может получать вплоть до 90-120 дней.

«Таким образом текущая конфигурация договоров позволяет НКНХ получать дополнительную выгоду на рабочем капитале, не иметь проблем с просроченной дебиторской задолженностью от конечных клиентов и не иметь затарки по складам готовой продукции», – отметил аналитик Леонид Хазанов.