Центр занятости в Лаишевском районе обновили по нацпроекту «Кадры»

В Лаишевском районе Республики Татарстан завершён капитальный ремонт отдела Центра занятости населения. Работы проведены в рамках федеральной программы «Управление рынком труда», которая реализуется в составе национального проекта «Кадры».

Обновлённое здание площадью 108 квадратных метров теперь оборудовано всем необходимым для комфортной работы сотрудников и приёма посетителей. Были выполнены строительно-отделочные и электромонтажные работы, а также модернизированы системы отопления и слаботочные сети. Центр укомплектован новой мебелью, техникой и инвентарём.

Как ранее сообщал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, в 2025 году в республике планируется капитально отремонтировать 49 центров занятости в 45 муниципалитетах. На эти цели выделено более 833 млн рублей, из которых 175 млн — из бюджета Татарстана. Выполнение программы достигло 92%.