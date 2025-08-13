Центр занятости в Лаишевском районе модернизировали по нацпроекту «Кадры»

Фото: пресс-служба администрации Лаишевского района

Глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов и министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова посетили обновленный центр занятости населения, капитальный ремонт которого был проведен в рамках национального проекта «Кадры». Теперь в учреждении оборудованы современные рабочие места, удобные зоны ожидания и детский уголок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района.

По словам директора центра Татьяны Пучковой, с начала года в центр обратились 293 человека, из которых 219, что составляет 75%, уже трудоустроены. На обучение направлен 51 человек при плане в 45. Особое внимание уделяется трудоустройству участников СВО.

Предприятия-партнеры, такие как птицефабрика «Яратель», КФХ «Вафин» и компания «Дорхан 21 век» из Казани, получают государственную поддержку – до 200 тысяч рублей за создание одного рабочего места, а также компенсацию части заработной платы трудоустроенного работника.

Фото: пресс-служба администрации Лаишевского района

В ходе ремонта полностью обновили системы отопления и освещения, заменили мебель и навигацию, обустроили зоны ожидания и детский уголок. В здании установили современное оборудование, включая кондиционеры, систему видеонаблюдения и кухонную зону.

Ильдус Зарипов отметил, что благодаря нацпроекту учреждения значительно преображаются и в них создаются комфортные условия как для жителей, так и для сотрудников. Эльмира Зарипова подчеркнула, что Лаишевский центр является примером комплексного подхода и модернизация подобных объектов в республике будет продолжена, чтобы помогать как можно большему числу людей находить работу.

В настоящее время центр занятости сотрудничает с 175 работодателями.