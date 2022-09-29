Центр занятости приглашает пожилых казанцев на мини-ярмарку вакансий в Советском районе

5 октября в Советском районе Казани состоится мини-ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню пожилых. В этот день консультации и трудоустройство предложат горожанам в возрасте от 50 лет, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Специалисты Центра занятости ответят на вопросы о трудовом законодательстве, госгарантиям, профессиональному обучению и соцконтракте.

Мероприятие пройдет с 10 утра до полудня по ул. Журналистов, 13а.