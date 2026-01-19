Центр занятости населения в прошлом году помог трудоустроить в Казани 22 экс-бойца

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице РТ продолжается активная работа по трудоустройству инвалидов и участников специальной военной операции. По итогам минувшего года было трудоустроено больше запланированного числа инвалидов – 777, а также 22 участника специальной военной операции. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин на деловом понедельнике в мэрии города.

«В прошлом году в кадровые центры обратились 42 участника СВО, из них 31 был признан безработным. Для этой категории граждан были оказаны различные меры поддержки: профессиональная ориентация, психологическая помощь и социальная адаптация. 14 ветеранов спецоперации были направлены на профессиональное обучение. В результате комплексной работы были трудоустроены 22 человека», – отметил Муллин.

Он добавил, что с поиском работы и профессиональным развитием участникам спецоперации помогают кадровые центры «Работа России». Они открываются при поддержке национального проекта «Кадры».

«Важная задача, которую вы отметили в докладе, – это трудоустройство людей, вернувшихся со специальной военной операции. Эта работа требует пристального внимания и руководителей комитетов, и глав районных администраций, и представителей крупных промышленных предприятий и бизнеса. Это наша общая задача», – заметил в свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин.