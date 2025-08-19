Центр занятости населения в Альметьевске модернизировали по нацпроекту «Кадры»

В Альметьевске завершена модернизация Центра занятости населения в рамках национального проекта «Кадры». Работы начались в 2021 году, а уже в феврале 2022-го жители смогли воспользоваться обновленным современным пространством для соискателей и работодателей. В текущем году процесс модернизации полностью завершен.

Кадровый центр «Работа России» в Альметьевске стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения в номинации «Лучший кадровый центр „Работа России“». Теперь он представит республику на федеральном этапе конкурса в Москве.

Центр также демонстрирует высокие результаты в трудоустройстве граждан, нуждающихся в особой поддержке. Так, в пресс-службе района подчеркнули, что в этом году трудоустроены 100% инвалидов, обратившихся за помощью: работу получили 41 человек. Кроме того, специалисты центра активно взаимодействуют с работодателями по вопросам занятости ветеранов боевых действий и несовершеннолетних.

Работу Альметьевского центра высоко оценила министр труда Татарстана Эльмира Зарипова, посетившая накануне учреждение вместе с руководителем исполкома района Гюзель Хабутдиновой.

В России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.