Названы самые востребованные специалисты Казани

Самыми востребованными специалистами в Казани оказались представители рабочих профессий. Об этом сообщила замдиректора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова.

«Как и раньше, порядка 63–65% вакансий — это рабочие специальности, около 37–38% — служащие, — приводит ее слова пресс-служба мэрии столицы РТ. — Устойчивым спросом пользуются на заводах такие специалисты, как станочники, токари, фрезеровщики, в строительной отрасли — каменщики, бетонщики, арматурщики, плотники, штукатуры и маляры».

Помимо них, городу требуются специалисты инженерного профиля и медицинские работники: как врачи, так и младший медицинский персонал.

Кроме того, высокий спрос сохраняется на специалистов в транспортной отрасли. В последнее время увеличилось количество вакансий для военнослужащих — рядовых и сержантского состава. На начало октября заявлено почти 1200 таких мест. Но все-таки рабочие и инженеры — на первом месте, подчеркнула спикер.