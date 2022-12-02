Центр занятости населения Челнов признан лучшим в России

Фото: архив «Татар-информ»

Лучшим центром занятости России первого уровня по результатам экспертной оценки признан Центр занятости населения города Набережные Челны, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Второе место у кадрового центра города Владимира, третье — у представителя Тюменской области — Центра занятости Тобольска и Тобольского района.

Оргкомитет комплексно оценивал работу центров занятости, а также внедрение клиентоцентричных подходов.

Эксперты отсмотрели больше 1 тыс. фотографий офисов, скриншотов сайтов, соцсетей и информационных систем, оценили около 500 документов и сделали несколько десятков контрольных звонков в call-центры.

В конце декабря призеров и финалистов наградит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Напомним, кадровый центр «Работа России» открылся в Набережных Челнах в конце 2019 года. Центр занятости Автограда стал частью эксперимента, который проводился в 16 регионах России в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.