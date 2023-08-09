Центр занятости Казани рассказал, сколько зарабатывают этим летом подростки

За 2022 год при содействии службы занятости в Казани было трудоустроено около 600 несовершеннолетних подростов, а за семь месяцев 2023 года – более 300 человек. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

«Ребята занимаются озеленением и благоустройством города, школ, предприятий, мелкими ремонтными и сельскохозяйственными работами. К примеру, посадкой, прополкой и сбором урожая. Кроме того, они работают в архивах и в библиотечных фондах, в школах и музеях», – сказал он.

Спикер отметил, что работодатели оплачивают труд молодых людей за фактически отработанное время. Зарплата при этом не должна быть ниже минимального размера оплаты труда, а служба занятости оказывает материальную поддержку в размере 2 250 рублей каждому временно трудоустроенному несовершеннолетнему гражданину. Это единовременная выплата при заключении трудового договора. За полный рабочий день работодатель платит взрослым школьникам в среднем около 20 тыс. рублей в месяц.

Подробнее о трудоустройстве молодежи в летний период читайте в материале «Татар-инфома» «Зарплаты от 50 тыс. рублей и выше специалистам без опыта работы».