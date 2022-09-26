Центр занятости Челнов: Увольнение мобилизованных граждан не допускается

Увольнение мобилизованных граждан, призванных на военную службу, не допускается, речь идет только о приостановлении работы до возвращения мобилизованного со службы, сообщила на аппаратном совещании руководитель Центра занятости населения города Татьяна Быданова.

Мэр Челнов Наиль Магдеев, комментируя выступление, коллеги отметил, что руководители города не только не увольняют своих сотрудников, но и оказывают всестороннюю поддержку призывникам. Так, например, каждый работник предприятия «КАМАЗ», ушедший в рамках частичной мобилизации, будет получать ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей.

«Я думаю, это хороший пример для предприятий и организаций города. Мы обязательно эту ситуацию обсудим для того, чтобы никаких увольнений наших воинов не происходило, а также посмотрим и предложим нашим предприятия оказывать ежемесячную поддержку, которые ушли с их предприятия на службу», — резюмировал градоначальник.

Также дети мобилизованных граждан будут бесплатно питаться в школах и бесплатно посещать детский сад. Поддержка семей военнообязанных начнет действовать с 1 октября. Это делается для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку с семей призванных на военную службу, добавл мэр.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать в общей сложности планируется порядка 300 тыс. резервистов.