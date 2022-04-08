Каждый готов работать: в Челнах переселенцам из Мариуполя предложили 1 тыс. вакансий

В Набережных Челнах состоялась ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из Мариуполя, которую в двух пунктах временного размещения — «Жемчужине» и «КАМАЗжилбыте» — организовал Центр занятости. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Челнов.

Специалисты заранее побеседовали с каждым гражданином, узнали, в какой сфере он работал и по какой желает найти работу сейчас. Для участия в ярмарке были приглашены именно те предприятия, которые предлагали вакансии, соответствующие навыкам и пожеланиям граждан.

23 работодателя, в том числе 11 подразделений ПАО «КАМАЗ», ООО «Хайер Индастри Рус», ООО Сатурн, АО «ТАТПРОФ», ООО «Домкор индустрия», ООО «СпецОдежда-НЧ», предложили 1187 вакансий с заработной платой от 25 тыс. до 65 тыс. рублей. Переселенцам предлагали трудоустроиться слесарями-ремонтниками, слесарями механосборочных работ, водителями автомобиля, контролерами ОТК, кладовщиками, диспетчерами, разнорабочими, сварщиками и др.

Всего ярмарку вакансий посетили 109 человек, каждый соискатель заполнил анкету и готов трудоустроиться.

Работодатели предлагали не только трудоустройство, но и компенсацию за питание и жилье. Так, КАМАЗ планирует организовать экскурсию на свои предприятия, чтобы граждане могли заранее увидеть рабочие места.

Специалисты Центра занятости намерены ежедневно проводить встречу с работодателями, пока каждый желающий не найдет себе работу.