Центр занятости Челнов назвал самые высокооплачиваемые профессии в городе

Самыми высокооплачиваемыми в Набережных Челнах являются профессии водителя, машиниста бульдозера, а также некоторые специальности, связанные с реализацией продукции. Заработная плата может достигать 120 тыс. рублей. О ситуации на рынке труда на аппаратном совещании доложила директор городского Центра занятости Татьяна Быданова.

В Набережных Челнах значительных сокращений на предприятиях нет, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,28%, по республике — 0,35%. На сегодняшний день на учете стоят 807 безработных граждан. С начала года трудоустроены 502 человека. В банке данных центра находится более 5 тыс. вакансий.

«Средняя зарплата предлагаемых вакансий — 35–40 тыс. рублей», — сообщила докладчица.

Кроме того, при желании можно пройти переобучение, оно проводится в рамках национального проекта «Демография» по программе содействия занятости.

Сейчас к обучению приступила группа швей, у них уже есть договоренность по прохождению практики и дальнейшему трудоустройству. Также в городе есть ряд работодателей, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья со всеми необходимыми условиями.

«Если есть желание у человека работать, в городе Набережные Челны работа есть, есть возможность достойно обеспечивать свою семью. Работы много, на любой вкус», — прокомментировал мэр города Наиль Магдеев.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании так называемого «майского указа» Президента России Владимира Путина. Их количество и параметры со временем пересматриваются.