Центр Загитовой и новая арена «Ак Барса»: итоги года в спорте РТ по версии Леонова

В Казани в Центре бокса и настольного тенниса прошла итоговая пресс-конференция министра спорта РТ Владимира Леонова за 2024 год. Все самое важное – в материале «ТИ-Спорт».





Министр спорта РТ Владимир Леонов на пресс-конференции подвел итоги 2024 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры Будущего» и Игры стран БРИКС доказали, что в России безопасно проводить соревнования мирового масштаба»

Фиджитал-соревнования «Игры Будущего» и Игры стран БРИКС справедливо стали главными достижениями Татарстана по итогам 2024 года. Два беспрецедентных мировых события прошли на высочайшем уровне в Казани в феврале и июне. Классную подготовку Татарстана в организации и проведении спортивных событий недавно отметил Президент России Владимир Путин на своей итоговой большой пресс-конференции.

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов так же сегодня прокомментировал, как Казань справилась с проведением «Игр Будущего» и Игр стран БРИКС. Кроме того, чиновник похвалил всех местных спортсменов, принимавших участие в этих соревнованиях.

Фиджитал-соревнования «Игры Будущего» и Игры стран БРИКС справедливо стали главными достижениями Татарстана по итогам 2024 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Прошедшие в Казани «Игры Будущего» и Игры стран БРИКС в очередной раз продемонстрировали высокий уровень Татарстана в организации проведения подобных событий. Мы наблюдаем сейчас положительную тенденцию в мировом спорте. Наших пловцов, фигуристов, конькобежцев начали допускать до официальных соревнований. Будем надеяться, что в скором времени в России разрешат проводить крупные международные события. Фиджитал-соревнования «Игры Будущего» и состязания стран БРИКС наглядно доказали, что в России безопасно проводить соревнования мирового масштаба как для спортсменов, так и для туристов», – отметил Леонов, отвечая на вопрос корреспондента «ТИ-Спорт».

«Прошедшие в Казани «Игры Будущего» и Игры стран БРИКС в очередной раз продемонстрировали высокий уровень Татарстана в организации проведения подобных событий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планов по постройке новой арены для «Ак Барса» пока нет, а вот проект дворца – Центра фигурного катания Алины Загитовой практически утвержден

В последние годы в России наблюдается массовое строительство новых и модернизированных ледовых арен для больших хоккейных клубов. В 2023 году были открыты современные стадионы в Омске («G-Drive Арена»), Новосибирске («Сибирь-Арена»), Санкт-Петербурге («СКА-Арена»). В 2024 году завершается строительство новой «УГМК-Арены» в Екатеринбурге.

«Ак Барс» уже почти 20 лет свои домашние матчи проводит на «Татнефть-Арене», которая, несмотря на свою внешнюю презентабельность, все же уступает по многим критериям другим хоккейным площадкам, построенным в России за минувшие несколько лет.

Министр спорта РТ Владимир Леонов согласился с тем, что такому большому клубу, как «Ак Барс», необходима новая арена с большей вместимостью. По мнению чиновника, 8,5 тысячи мест – количество весьма недостаточное для поклонников хоккейной команды в Казани.

«Ак Барс» уже почти 20 лет свои домашние матчи проводит на «Татнефть-Арене» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» дошел до того, чтобы выступать на более крупной арене. Ранее дискуссии о новой арене велись в рамках федерации и хоккейного клуба. Но сегодня нет такого решения. Если оно будет согласовано, конечно, мы об этом скажем. «Татнефть-Арена» требует обновления. Это один из наших флагманских объектов с хорошим менеджментом. Но мы там проводим всё! Чего только мы там не проводили!» – сказал Леонов.

Что касается Центра фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой, то он, по словам министра спорта РТ, находится на данный момент на финальном утверждении у руководства республики. Утвержден план, проектировка здания, остается вопрос исключительно по финансированию проекта. Загитова вместе со своей командой сейчас ищет инвесторов. Однако Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов пообещал также помочь с реализацией постройки Центра фигурного катания Алины Загитовой.

Центр фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой находится на данный момент на финальном утверждении у руководства республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не решили окончательно по названию. Пока рабочее название – Центр фигурного катания Алины Загитовой. Площадь объекта составит 6 тысяч квадратных метров. Это не типовой проект, в типовом 4 тысячи квадратных метров. Дополнительные помещения займут залы для хореографии. Проект центра находится на финальной стадии и завершится в конце января. «Основной вопрос, сколько это будет стоить и кто будет инвестировать. Думаю, что найдем решение. Мы обещали реализовать этот объект. Много общаемся с Алиной. Она молодец. Несмотря на юный возраст, очень горит этим делом», – заявил Леонов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Обновление базы «Рубина» завершится в 2025 году

База футбольного клуба «Рубин» в течение всего 2024 года находилась в постоянной стройке. На территории строился манеж, сносился старый стадион, который застал еще золотую эпоху Курбана Бердыева. На сегодняшний день ремонтные работы на базе «Рубина» пока не завершены. Тем не менее конец строительства всех объектов запланирован уже на первую половину 2025 года.

База футбольного клуба «Рубин» в течение всего 2024 года находилась в постоянной стройке Фото: rais.tatarstan.ru

«Недавно мы были на базе «Рубина». Изначально у них была длинная дорожная карта. Но мы договорились, что в следующем году все работы завершатся. Мы строим полноценный футбольный манеж. Обновляем практически все поляны. Строим универсальный спортивный комплекс с небольшой зоной релаксации», – сказал Леонов корреспонденту «ТИ-Спорт».

Говоря о «Рубине», министр спорта с достоинством оценил результаты клуба по итогам сезона в РПЛ 2024/25. По заявлениям, Леонова «команде удалось на этот год сохранить костяк и опытный тренерский штаб, способный решать высокие задачи».

Также, к слову, отдельной похвалы от министра спорта дождались волейбольный клуб «Зенит-Казань», баскетбольный клуб УНИКС и регбийная команда «Стрела-Ак Барс».