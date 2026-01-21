news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 января 2026 15:58

Центр «ВОИН» вошел в число участников народного голосования Знание.Премия

Читайте нас в
Телеграм

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» участвует в народном голосовании Знание.Премия 2025. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Отдать свой голос за проект можно до 1 февраля через бот в мессенджере MAX. После перехода необходимо открыть мини-приложение, выбрать номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и наставничество» и поддержать Центр.

Проект направлен на патриотическое воспитание и военно-спортивную подготовку молодежи. Центр «ВОИН» представлен в этой номинации впервые. Всего на участие в ней поступило 1905 заявок от просветителей и 931 заявка от проектов.

В ноябре 2025 года директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко презентовал проект в Национальном центре «Россия». В ходе выступления перед Почетным жюри Знание.Премия он рассказал, что в основе работы центра лежит уникальная «образовательная триада».

Она включает специально разработанные образовательные программы, современную материально-техническую базу и инструкторов-наставников специального назначения.

Дмитрий Шевченко также отметил, что из 400 инструкторов центра половину составляют участники специальной военной операции. По его словам, именно они своим личным примером помогают молодежи формировать чувство любви к Родине и готовность к ее защите.

#общество знание #голосование #премия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

20 января 2026
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026