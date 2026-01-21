Центр «ВОИН» вошел в число участников народного голосования Знание.Премия

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» участвует в народном голосовании Знание.Премия 2025. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

Отдать свой голос за проект можно до 1 февраля через бот в мессенджере MAX. После перехода необходимо открыть мини-приложение, выбрать номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и наставничество» и поддержать Центр.

Проект направлен на патриотическое воспитание и военно-спортивную подготовку молодежи. Центр «ВОИН» представлен в этой номинации впервые. Всего на участие в ней поступило 1905 заявок от просветителей и 931 заявка от проектов.

В ноябре 2025 года директор Центра «ВОИН» Дмитрий Шевченко презентовал проект в Национальном центре «Россия». В ходе выступления перед Почетным жюри Знание.Премия он рассказал, что в основе работы центра лежит уникальная «образовательная триада».

Она включает специально разработанные образовательные программы, современную материально-техническую базу и инструкторов-наставников специального назначения.

Дмитрий Шевченко также отметил, что из 400 инструкторов центра половину составляют участники специальной военной операции. По его словам, именно они своим личным примером помогают молодежи формировать чувство любви к Родине и готовность к ее защите.