Центр вирусологии «Вектор» назвал Россию самой защищенной от оспы обезьян страной

Среди других страны мира Россия является наиболее защищенной от вирусов оспы, в том числе – от оспы обезьян, заявил руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. В этом, по его мнению, играют роль высококачественные вакцины.

«Нами разработана живая противооспинная вакцина четвертого поколения, не имеющая мировых аналогов», — цитируют его «Известия».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о втором случае заражения оспой обезьян, выявленном в России – у мужчины, вернувшегося из Европы. Врачи уточняли, что сейчас его жизни ничего не угрожает.