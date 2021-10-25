Центр «Вектор» впервые опубликовал фото дельта-штамма коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2, которые были сделаны на камеру электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки», — рассказали в научном центре.

Отмечается, что тонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток были окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.

Индийский вариант коронавируса B.1.617, впоследствии переименованный в вариант «дельта», впервые обнаружили в октябре 2020 года. Его отличительными особенностями являются сокращенный инкубационный период и повышенная нагрузка на здоровье человека. Также в результате мутации увеличилось время выведение вируса из организма.

Среди основных симптомов штамма выделяют головную боль, насморк, боль в горле и высокую температуру. Обоняние при этом обычно не пропадает, также отсутствует кашель. Кроме того, для этого варианта коронавируса характерны боли в животе, рвота, быстрая утомляемость и обильные выделения из носа — как при риновирусе.

Дельта-штамм уже обнаружен в 193 государствах и территориях, он стал доминирующим вариантом коронавируса во всем мире. В России его впервые выявили в апреле 2021 года.