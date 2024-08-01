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Центр управления в кризисных ситуациях главка МЧС по РТ отпраздновал юбилей
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Татарстан отпраздновал свое 15-летие. Сегодня на торжественном мероприятии присутствовал врио начальника главка полковник внутренней службы Ирек Кадамов, сообщает пресс-служба ведомства.
За 15 лет подразделение Главного управления превратилось в передовой интеллектуально-управляющий комплекс. Сюда поступает вся информация о текущей ситуации в Республике Татарстан, здесь принимаются оперативные решения по реагированию на происшествия, аварии и чрезвычайные ситуации.
«Ваша работа не всегда видна, но когда происходит крупная чрезвычайная ситуация, а они, к сожалению, на территории Республики Татарстан периодически случаются, с большим материальным уроном и человеческими жертвами, мы, при ликвидации последствий этих ЧС, опираемся, в том числе, и на вашу работу. Поэтому ваш вклад в нашу общую деятельность в трудный момент очень весомый», – отметил Ирек Кадамов.
Космические снимки, прогнозы, аналитические и архивные данные используются для создания моделей развития обстановки. Средства беспилотной авиации позволяют строить ортофотопланы местности и создавать трехмерную визуализацию обстановки. За 15 лет специалисты Центра управления в кризисных ситуациях обработали информацию о 71 чрезвычайной ситуации и более 142 тысячах происшествий. Были приняты управленческие решения, которые помогли минимизировать риски и спасти жизни людей.
Врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Андрей Елизаров заявил, что планируется улучшить системы оперативного и антикризисного управления. Это поможет предотвратить риски для населения и территорий республики, сократить время реагирования и повысить эффективность помощи людям, попавшим в беду.
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