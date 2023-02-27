Татарстану передадут уникальные разработки научно-технологического центра РАН

Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук готов передать свои новые разработки производителям из Татарстана. Такими планами на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холднига» поделился директор центра Марат Булатов. По его словам, это позволит масштабировать производство уникальных технологий.

«Мы готовы отдать технологии выпуска, потому что мы можем выпускать по две-три партии и не больше», – пояснил Булатов.

Среди новинок он представил лазерные датчики и пирометры для обнаружения возгораний, видеоэндоскопы для обследования двигателей, приборы контроля горюче-смазочных материалов, а также гиперспектральные цифровые камеры, которые можно применять в медицине, фармацевтике, агропроме и для нужд армии.

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил это предложение. «Нужно собрать наших приборостроителей. Сегодня дефектоскопия – очень важный элемент, – отметил он. – Мы всегда пользовались иностранными аналогами. Нужно изучить рынок и попытаться выйти на серию. Все это очень востребовано, особенно, что связано с сельским хозяйством и безопасностью».