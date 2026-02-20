news_header_top
Общество 20 февраля 2026 18:45

Центр стрельбы из лука построят в Казани за 965 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центр стрельбы из лука стоимостью 965 миллионов рублей планируют построить в Казани. Информацию о тендере разместили на портале госзакупок, а заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Спорткомплекс будет построен на участке рядом со стадионом «Тасма». Двухэтажное здание займет 6,2 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют стрелковый зал, раздевалки, тренажерный зал, медкабинет, обеденные зоны, а также санитарно-бытовые и технические помещения.

Новый центр станет площадкой для тренировок как профессиональных спортсменов, так и любителей. Одновременно в нем смогут заниматься до 160 человек.

#стрельба из лука
