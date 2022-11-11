Центр стандартизации и метрологии Татарстана открыл свои двери для студентов вузов

Студенты ведущих вузов и учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан ознакомились с деятельностью ЦСМ Росстандарта РТ. Всю неделю ребята наблюдали за работой метрологов и специалистов испытательного блока учреждения. Такая возможность стала традицией для Центра и ежегодно проводится в рамках мероприятий, приуроченных Европейской неделе качества и Всемирному дню качества.

«Мы всегда с огромным энтузиазмом относимся к проведению подобных мероприятий. Только так, оказавшись внутри учреждения, ребята могут с головой погрузиться в мир измерений и испытаний», – отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

«Прекрасно понимаем, насколько важно для них получить возможность прикоснуться к будущей профессии, увидеть своими глазами уникальное высокоточное измерительное оборудование. Именно поэтому мы каждый год организовываем прохождение практики для студентов в нашем центре, а также совместно с Казанским авиационным институтом участвуем в проведении ежегодных олимпиад в области качества», – добавил Туктаров.

Во время экскурсии студенты ознакомились испытательных лабораторий и метрологических отделов, в которых смогли увидеть работу специалистов и задать интересующие их вопросы.

В испытательной лаборатории пищевой продукции они узнали об истории ее создания, им был продемонстрирован широкий спектр выполняемых работ по испытанию продовольственного сырья по показателям безопасности и качества. Далее студенты посетили нефтехимическую лабораторию, где узнали об уникальных возможностях по испытанию бензинов, дизельного топлива, различных видов масел и спецжидкостей. Ведущий инженер лаборатории Алексей Чайников рассказал о случаях выявления некачественных образцов топлива и серьезных последствиях для автомобиля при его использовании.

Отдел физико-химических измерений привлек своё внимание информацией о метрологическом обеспечении алкометров, используемых сотрудниками ГИБДД и медицинскими учреждениями для прохождения освидетельствования. Метрологи регионального центра продемонстрировали его работу на практике, а также рассеяли сложившийся миф о том, что после выпитого стакана кефира нельзя садиться за руль.

В отделе испытаний, сертификации и поверки средств измерений студенты осмотрели испытательные стенды для проверки защищенности от пыли и влаги приборов. Ребятам подробно была разъяснена информация о маркировке степени защиты, указанной в инструкции по эксплуатации различных приборов.

«Никогда бы не подумал, что есть люди, работа которых заключается во взвешивании гирь, да ещё и по специальной методике, особенно понравилась последняя лаборатория по испытанию устройств на водонепроницаемость, в которой мы узнали, что инженер сам спроектировал установку и собрал ее», – рассказал студент Инженерного института Казанского федерального университета Вячеслав Чернов.

«Больше всего мне понравилось наблюдать за работой специалистов в пищевой лаборатории, мне показалось это очень увлекательным. Не знала, что продукты подвергаются настолько тщательному и детальному лабораторному анализу», – поделилась своими впечатлениями студентка КНИТУ-КАИ Ольга Лазаренко.