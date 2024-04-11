Центр стандартизации и метрологии Татарстан открыл свои двери для молодого поколения

Более 4500 юных россиян школьников и студентов из 195 образовательных учреждений страны посетили подведомственные учреждения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в рамках Всероссийской акции «День открытых дверей Росстандарта».

Неизменной целью акции является стимулирование интереса молодежи к инженерно-техническим профессиям, а также разработка системы профориентации на ранних этапах обучения и расширение кадрового потенциала в сфере метрологии и стандартизации.

«Промышленность в России развивается бурными темпами, а значит, ей нужны новые квалифицированные кадры, в том числе и метрологи, и инженеры. Подобные экскурсии с примерами реальной работы призваны проявить у ребят интерес к инженерному делу – ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. По итогам акции многие студенты уже договорились о прохождении стажировок», – отметил глава Россстандарта Антон Шалаев.

В рамках проекта студенты ведущих вузов и учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан ознакомились с деятельностью Регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Среди них представители Казанского технологического исследовательского института, Инженерного и Химического институтов Казанского федерального университета, Казанского энергетического и радиомеханического колледжей, Технического колледжа и Инженерного центра КНИТУ-КАИ.

В ходе экскурсии студенты посетили метрологические подразделения и испытательные лаборатории Центра, увидели современное эталонное оборудование и высокоточные средства измерений, пообщались со специалистами и задали интересующие их вопросы.

Директор ФБУ «ЦСМ Татарстана» Олег Ибрагимов отметил, что этот проект имеет огромную ценность для молодежи, поскольку у них появляется уникальная возможность пообщаться с опытными сотрудниками и сформировать более четкие представления о будущей профессии.

«Мы всегда с большим интересом относимся к проведению подобных мероприятий, ведь молодежь это главный стратегический и кадровый ресурс страны, – добавил Ибрагимов. – Только так, оказавшись внутри учреждения, ребята могут полностью погрузиться в мир измерений».

Отметим, что Росстандарт ведет активную деятельность по популяризации профессий, связанных со стандартизацией и метрологией среди молодого поколения страны. Так, уже в начале мая в Московской области состоится финальный этап Молодежной олимпиады стандартов, по итогам которого будет сформирована сборная команда Российской Федерации, которая представит нашу страну на Международной олимпиаде школьников по стандартизации в Южной Корее. Также в июне Санкт-Петербурге пройдет III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «За нами будущее», посвященная 190-летию со дня рождения великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.