Центр стандартизации и метрологии РТ участвует во Всероссийской акции «Стена памяти»

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 79-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан присоединился к Всероссийской акции «Стена памяти», которая является одним из новых форматов акции «Бессмертный полк».

Акция помогает вспомнить историю каждой семьи, почтить память участников и героев войны, передать будущим поколениям историческую правду.

Все желающие сотрудники ЦСМ Татарстана смогли принять участие в этой акции, разместив фотографии своих родных и близких, чтобы показать и рассказать об их подвигах своим коллегам.

«Эта акция – дань благодарности нашим дедам и прадедам, защищавшим нашу Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу», - сообщил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов. - На стене мы разместили фотографии не только тех, кто воевал на линии фронта, но и тех, кто в непростых условиях работал в тылу, обеспечивая нашу армию всем необходимым. Все они для нас – Герои, которые каждый день благодаря несгибаемому мужеству, героизму и патриотизму приближали День Победы. Память о них навсегда останется в наших сердцах».

Кроме того, для ветеранов Центра был организован чайный стол, в рамках которого руководство администрации и профсоюзного комитета учреждения поздравили их с Днем Победы. Ветераны были рады встрече, делились своими воспоминаниями, рассказывали о своем военном детстве и выразили благодарность за проявленное внимание. Большинство из них застали войну еще детьми. В годы войны несмотря на голод и страх, дети продолжали учиться, отправляли посылки на фронт, работали в полях, тяжким трудом приближая победу.