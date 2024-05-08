Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Центр стандартизации и метрологии РТ участвует во Всероссийской акции «Стена памяти»
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 79-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан присоединился к Всероссийской акции «Стена памяти», которая является одним из новых форматов акции «Бессмертный полк».
Акция помогает вспомнить историю каждой семьи, почтить память участников и героев войны, передать будущим поколениям историческую правду.
Все желающие сотрудники ЦСМ Татарстана смогли принять участие в этой акции, разместив фотографии своих родных и близких, чтобы показать и рассказать об их подвигах своим коллегам.
«Эта акция – дань благодарности нашим дедам и прадедам, защищавшим нашу Родину, прошедшим войну на полях сражений и в тылу», - сообщил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов. - На стене мы разместили фотографии не только тех, кто воевал на линии фронта, но и тех, кто в непростых условиях работал в тылу, обеспечивая нашу армию всем необходимым. Все они для нас – Герои, которые каждый день благодаря несгибаемому мужеству, героизму и патриотизму приближали День Победы. Память о них навсегда останется в наших сердцах».
Кроме того, для ветеранов Центра был организован чайный стол, в рамках которого руководство администрации и профсоюзного комитета учреждения поздравили их с Днем Победы. Ветераны были рады встрече, делились своими воспоминаниями, рассказывали о своем военном детстве и выразили благодарность за проявленное внимание. Большинство из них застали войну еще детьми. В годы войны несмотря на голод и страх, дети продолжали учиться, отправляли посылки на фронт, работали в полях, тяжким трудом приближая победу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»