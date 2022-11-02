Солисты Мариинки и Большого театра выступят на концерте к 20-летию центра Губайдулиной

Фото предоставлено пресс-службой Центра

В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится концерт музыкально-поэтического абонемента «ПОСЛУШАЙТЕ!». На этот раз Оркестр центра под управлением народной артистки РТ Анны Гулишамбаровой посвятит мероприятие 20-летию Центра современной музыки Софии Губайдулиной.

«В этот раз мы бы хотели подвести промежуточный итог работы центра как именно музыкального центра. Слушатели услышат целый спектр произведений – от старинной до самой современной музыки. Мы совершим своеобразное историческое путешествие. Покажем то, чем мы занимались на протяжении стольких лет», – рассказала Анна Гулишамбарова.

Она подчеркнула, что концерт ориентирован на самый широкий круг слушателей.

Звездными участниками музыкального вечера станут солисты ведущих музыкальных театров России – Большого и Мариинки. Оркестр будет огранять меццо-сопрано Юлии Мазуровой и баритон Павла Янковского. Кроме того, в этот вечер прозвучит гобой Рафаэля Галиева и кларнет Данила Федосеева.

Прозвучат шедевры мировой классической музыки, которые будут сопровождаться специально подобранными для этого концерта стихами в исполнении члена Союза писателей Москвы, поэта Алексея Гомазкова.

Концерт состоится 18 ноября.