Центр современной культуры Смена впервые проведет Летний книжный фестиваль в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

30 и 31 августа в Нижнекамске впервые пройдет Летний книжный фестиваль (ЛКФ), организованный Центром современной культуры «Смена» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Фестиваль в Нижнекамске продолжит Летний книжный фестиваль «Смены» в Казани, прошедший в июне, и завершит серию флагманских книжных событий, организованных Центром современной культуры «Смена» летом 2023 года.

Центральным событием фестиваля станет книжная ярмарка, которая пройдет в парке Лемаева на площади перед театральным комплексом «Джалиль» 30 августа, в День Республики Татарстан. На ярмарке будут представлены книги более 30 издательств со всей страны. Помимо книжной ярмарки, которая пройдет только в первый день фестиваля, 30 и 31 августа в Нижнекамске в рамках фестиваля будут организованы презентации новых книг, лекции, дискуссии, кинопоказы, спектакли, профессиональная программа для работников культуры, экскурсии и специальные проекты, направленные на развитие культуры Нижнекамска.

Для Летнего книжного фестиваля важны и самые маленькие гости, поэтому большая часть события — детско-семейная программа, в рамках которой издательства и иллюстраторы проведут для детей всех возрастов мастер-классы и воркшопы. Дети попробуют себя в создании комиксов, окунутся в историю, создадут собственные коллажи и небольшие книги.

Летний книжный фестиваль «Смены» пройдет в сквере Лемаева, вход свободный.

Книжная ярмарка

В книжной ярмарке фестиваля примут участие главные российские независимые издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Ярмарку можно разделить на два основных блока. Первый — издательства, специализирующиеся на современной детской литературе — А+А, «Абрикобукс», «Белая ворона», «Самокат», «Издательский Дом Мещерякова», «Обложка», «Юлбасма», «Карьера Пресс», «ТАТМЕДИА» и «Татарское книжное издательство». Второй — книги по психологии, искусству, музыке, театру, деловой и научно-популярной литературе, которые будут представлены изданиями Ad Marginem, «Альпина», «МИФ», «Смена», Музея современного искусства «Гараж» и многими другими издательствами. Специально для фестиваля в Нижнекамске организаторы подготовят тематическую подборку «Между нами химия» от книжного магазина «Смена», в которую войдут современные издания о науке и химии, которая окружает нас каждый день.

Образовательная и кинопрограмма

За два дня фестиваля в Нижнекамске пройдут лекции и дискуссии о науке, современном мире, Нижнекамске, культуре, моде и бьюти-сфере. Важным блоком программы станет серия мероприятий «Между нами химия» в рамках которого известные ученые расскажут о том, как благодаря химии устроен наш мир — от тайн мышления и химии мозга до астрохимии и того, как рождаются звезды. В рамках блока состоится презентация новой детской книги «История одного лета или 45 фактов о пластике», созданной при поддержке СИБУРа.

Совместно с интернет-изданием Enter на фестивале состоится дискуссия «Город на Каме: Каким может быть Нижнекамск будущего» в рамках программы «Городские модераторы». Эксперты и гости обсудят, что представляет собой Нижнекамск сейчас, каким может быть событийное направление города, как влияет промышленность на развитие территорий. Еще одна дискуссия будет посвящена локальному и промышленному туризму — спикеры фестиваля обсудят туристический потенциал Нижнекамска.

В мероприятиях примут участие спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, среди которых доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, биоинформатик и профессор Сколтеха Михаил Гельфанд, научный журналист Ольга Кашубина, главный редактор издания «Артгид» Мария Кравцова и культуролог Александр Сувалко.

Программа сопровождается кинопоказами, которые дополнят темы лекций.

Театральная программа

Театральная площадка из Казани MOÑ представит новый проект театра горожан с жителями Нижнекамска, в рамках которого участники по-новому посмотрят на свой город. В проекте смогут принять участие все желающие, опыт не важен, главное — интерес. Горожане, которые раньше были только зрителями (или не доходили до театра), получают возможность быть активными создателями спектакля. Самые важные воспоминания или их любимые места в городе станут основой будущего спектакля. Все желающие могут рассказать свои истории или поделиться историей бабушек, дедушек, знакомых или родителей о Нижнекамске.

Ведущие проекта: драматурги и режиссеры Дина Сафина и Мария Сивова.

Заявки на участие принимаются до 14 августа.

Записаться в театральную лабораторию можно по ссылке.

Резиденция для иллюстраторов и художников

В рамках Летнего книжного фестиваля для всех желающих, независимо от уровня подготовки, будет проходить художественная резиденция. За два дня резиденции художницы проведут мастер-классы по созданию эскизов городских пейзажей в разных формах. Участники познакомятся с печатными техниками, узнают, какие эффекты можно получить с ее помощью и смогут поэкспериментировать. Каждый участник воркшопов выберет городской сюжет, сделает эскиз и переведет его в готовый печатный лист.

Специальные проекты: социокультурное исследование, медиа-лаборатория и профессиональная программа

В рамках Летнего книжного фестиваля интернет-журнал «Инде» проведет образовательную лабораторию «Нижнекамск глазами местных», в рамках которой редакция издания расскажет жителям Нижнекамска о ключевых инструментах работы в современном медиапространстве и блогосфере. Итогом воркшопа станет серия публикаций на сайте и в соцсетях «Инде», рассказывающих о семейных историях жителей Нижнекамска и их городе. Заявки на участие принимаются до 25 августа включительно. Заполнить анкету в лабораторию.

Для Летнего книжного фестиваля важно развитие локальной культуры и ее деятелей, поэтому один из блоков фестиваля — профессиональная Школа культурного менеджмента для работников музеев, библиотек, книжных магазинов и других проектов культуры Нижнекамска. Двухдневная конференция-школа продолжит начатую на казанском ЛКФ инициативу — создание межрегиональной платформы для профессионального обмена опытом, которая дает готовые инструменты работникам культуры для их развития, запуска книжных проектов и увеличения туристического потока в городе. Преподаватели Школы культурного менеджмента — работники и руководители культурных институций из разных городов страны, авторы и редакторы известных городских СМИ, специалисты в области развития онлайн и офлайн проектов, преподаватели социологии и культурологии. Программа школы, с одной стороны, дает новый инструментарий для работы культурных учреждений и городских проектов, а с другой — вдохновляет на новые проекты. Запись в Школу осуществляется по ссылке.

В Нижнекамске продолжится начатое в Казани исследование «Мы солнце встречаем в пути», которое Центр современной культуры «Смена» реализует совместно с интернет-изданием «Инде», Фондом «Институт развития городов Татарстана» и Институтом исследований культуры НИУ ВШЭ. Проект поможет выяснить, как за последнее время изменились туристические практики татарстанцев и какую роль в этом играет книжный текст.