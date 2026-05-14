Культура 14 мая 2026 10:23

Центр современной культуры «Смена» проведет девятый Летний книжный фестиваль

Центр современной культуры «Смена» проведет в столице Татарстана девятый Летний книжный фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Гостей ждет книжная ярмарка с участием более 100 издательств, свыше 90 событий, которые пройдут в трех лекториях, профессиональная школа‑конференция «Книги меняют города», детско‑семейный фестиваль «Смена Дети», выставки, специальные городские проекты и многое другое.

В частности, посетители фестиваля смогут узнать о татаро-узбекских пересечениях в искусстве ХХ века, исламской книжной культуре, проблеме новизны в современности, прошлом и настоящем татарской культуры. Каждой теме будет посвящен отдельный событийный блок.

Кроме того, состоится фестиваль японской и дальневосточной культуры «Заря», пройдет презентация итогов первой татарской переводческой резиденции, организованной «Сменой» и Домом творчества Переделкино, будет представлена выставка «Случай с художником. Неизвестный Константин Васильев».

Запланированы также театральная читка «Путешествие слов» (организованная совместно с фондом «Живой город»), экскурсии от «Смены» и просветительского проекта «Казань глазами инженера» и многое другое.

Фестиваль пройдет в парке «Черное озеро» 13 и 14 июня с 11:00 до 20:00. Отдельные мероприятия состоятся в других локациях, включая сам ЦСК «Смена» и Национальную библиотеку РТ.

Соорганизаторами мероприятия выступают Национальная библиотека Татарстана и Дирекция парков и скверов Казани. Поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры РТ и Институт развития городов РТ.

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

