Центр современной культуры «Смена» открыл набор художников к проекту на свое десятилетие

Центр современной культуры «Смена» объявил набор художников и их проектов для будущей выставки к своему десятилетию — «Казань как место встречи». Кураторы отберут наиболее интересные идеи и предложат участникам соавторов для создания совместных работ.

«Предполагаем, что в итоге отберем четыре-пять команд с общим кол-вом участников около 12–15 человек. В первую очередь речь идет о создании работ для выставочного пространства „Смены”, но, безусловно, как показывает наш опыт, выставка может сместиться и в книжный магазин, и на улицу, и даже в другой город», — рассказал «Татар-информу» сооснователь и программный директор «Смены» Кирилл Маевский.

Творческие команды, по задумке организаторов, будут состоять из двух — четырех художников, работающих в разных жанрах. Причем подать заявку на участие могут художники как из Казани, так и из других городов России, но старше 18 лет. На реализацию проекта / работы художники получат денежные средства. Конкретный их объем индивидуален и зависит от идеи художника, ее масштаба, подчеркнули организаторы. Кроме того, иногородним участникам обещают компенсировать расходы на проезд и проживание.

Живопись, фотография, скульптура, видео, инсталляция, перформанс и так далее — проекты заявителей могут предполагать любой жанр. Предпочтение кураторы будут отдавать готовым проектам, рассчитанным на реализацию командой или индивидуально, если последние смогут инициировать диалог для командной работы. Первостепенные критерии — грамотно составленные портфолио и CV, а также проекты, ориентированные на командную работу, раскрывающие тему, с четко сформулированными концепцией и задачами.

Свое десятилетие, отметил собеседник агентства, Центр современной культуры «Смена» отметит в декабре этого года. Предполагается череда событий по этому поводу, и выставка по результатам опен-колла (отбора) художников — лишь одно из них.

«К десятилетию будет приурочен и наш Зимний книжный фестиваль. Плюс мы готовим много разных коллабораций, о которых расскажем чуть позже», — подытожил Маевский.