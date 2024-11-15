Центр содействия инвестициям в Казани привлечет инвесторов из Китая

Центр содействия инвестициям, который планируют создать в Казани, позволит привлечь в Татарстан инвесторов из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

«Помимо юридической поддержки, центр будет предоставлять ннформационные услуги, а также встречи с потенциальными инвесторами из Китая», - уточнил Чжоу Лицюнь.

Он добавил, что Татарстан - это передовой регион для сотрудничества с Китаем. «И сегодняшний форум проходит здесь на очень высоком уровне, что радует нас. И мы готовы активно сотрудничать с республикой», - заключил он.