Центр развития профкомпетенций: 76% участников «Абилимпикса» из Татарстана нашли работу

Из 1046 участников региональных чемпионатов по профмастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 76% трудоустроены. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Это хорошие цифры, мы можем ими гордиться. При этом есть люди, не трудоустроенные по ряду причин, среди которых состояние здоровья. Кто-то находится в декретном отпуске, часть пенсионеры. Ни один человек из нетрудоустроенных не указал в качестве причины отсутствие подходящего места или отсутствие возможности устроиться на работу», — сказал он.

Спикер отметил, что организаторы чемпионата «отслеживают дальнейшую судьбу каждого его участника».

VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет с 11 апреля по 25 мая. Соревнования по 87 компетенциям состоятся в образовательных организациях 12 городов и муниципальных районов Татарстана. Всего в региональном чемпионате примут участие 935 человек. Из них 293 будут соревноваться в категории «Школьники», 397 — в категории «Студенты», а 245 — в категории «Специалисты».