Молодежная общественная организация Республики Татарстан «Центр развития добровольчества «Волонтер» создана в 2002 году в Елабуге.

Организация объединяет 18 социальных проектов и более 20 добровольческих центров в 5 регионах России. В 2007 году стал первой добровольческой организацией в Татарстане, получившей юридический статус.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2016 году.

По оценке Министерства образования и науки РФ, социальный эффект одного проекта «Карта добра» центра «Волонтер» оценивается на сумму более 79,3 млн. рублей (более 14,3 тыс. единиц услуг). В 2016 году проект был презентован на IX сессии Международной конференции ООН «Добровольчество - технология социальных преобразований».

В 2015 году «Волонтер» признан «одной из лучших практик по развитию добровольчества» в России.