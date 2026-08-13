Центр профессий откроется в ЦУМе Казани

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В рамках профориентационной работы в казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе) откроется Центр профессий «ОСТА». Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников.

«Проект реализуется по опыту столицы и объединит профдиагностику с практическим знакомством с профессиями на современных симуляторах. Это позволит системно решать задачи формирования осознанного профессионального самоопределения школьников, отвечая кадровым потребностям экономики республики», – рассказал он.

Глава Минобрнауки отметил, что проект поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.