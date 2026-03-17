Центр примирительных процедур для предпринимателей создадут в Татарстане

На базе Министерства юстиции Татарстана и Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» будет создан Центр примирительных процедур. Об этом сообщил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Пока точного названия у него нет. Это пока рабочее название. Но суть его будет именно такая, потому что доводить до правоохранительных органов или до суда, когда есть возможность предпринимателям договориться и когда это делает дипломированный специалист, – думаю, что это одно из решений», – сказал он.

Бизнес-омбудсмен отметил, что вопрос о создании такого центра поднимал перед Раисом РТ Рустамом Миннихановым. «Буквально на прошлой неделе я заручился его поддержкой», – подчеркнул он.

Вопрос об инструментах урегулирования конфликтов между предпринимателями без обращения в правоохранительные органы и суды на заседании поднял депутат Ильшат Аминов.

«Внедряем систему медиации, привлекали дипломированных специалистов. В результате в прошлом году было 37 случаев, когда оба предпринимателя оказались удовлетворены и не пошли в суд», – ответил Абдулганиев.