news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 17 марта 2026 18:52

Центр примирительных процедур для предпринимателей создадут в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

На базе Министерства юстиции Татарстана и Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» будет создан Центр примирительных процедур. Об этом сообщил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Пока точного названия у него нет. Это пока рабочее название. Но суть его будет именно такая, потому что доводить до правоохранительных органов или до суда, когда есть возможность предпринимателям договориться и когда это делает дипломированный специалист, – думаю, что это одно из решений», – сказал он.

Бизнес-омбудсмен отметил, что вопрос о создании такого центра поднимал перед Раисом РТ Рустамом Миннихановым. «Буквально на прошлой неделе я заручился его поддержкой», – подчеркнул он.

Вопрос об инструментах урегулирования конфликтов между предпринимателями без обращения в правоохранительные органы и суды на заседании поднял депутат Ильшат Аминов.

«Внедряем систему медиации, привлекали дипломированных специалистов. В результате в прошлом году было 37 случаев, когда оба предпринимателя оказались удовлетворены и не пошли в суд», – ответил Абдулганиев.

#предприниматели рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Новости партнеров