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Ру Тат
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21 июня 2021  18:34

В Татарстане создан Центр развития профмастерства WorldSkills

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В Татарстане появился центр развития профессионального мастерства «Центр технологий Ворлдскиллс», следует из постановления Правительства республики.

Создание организации поможет развитию движения WorldSkills в Татарстане и Российской Федерации. В документе говорится, что центр займется разработкой, апробацией и реализацией эталонных программ подготовки по стандартам WorldSkills.

Функции и полномочия учредителя предоставлены Министерству образования и науки Республики Татарстан. В течение месяца в Правительство РТ должны быть внесены предложения по составу наблюдательного совета организации и утвержден ее устав.

Ранее сообщалось, что здание центра технологий предполагается построить в Кировском районе Казани, общая площадь комплекса составит порядка 60 тыс. кв. метров.

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